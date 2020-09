Seit einigen Tagen stehen auf den Gehwegen vor der ehemaligen Apotheke Absperr-Elemente. Auf Facebook äußerten sich mehrere Nutzer in einer Bad Lippspringer Gruppe, dass sie den baldigen Abriss des Gebäudes befürchten. Dem sei nicht so, wie Investor Isa Sunal von der Residenz-zur-Spitze-GmbH auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt.

Die Absperrungen hat Westfalen Weser Netz aufgebaut. Hintergrund ist ein im Keller der ehemaligen Apotheke befindlicher Stromverteilerkasten, der aus dem Gebäude entfernt werden muss. Dieser versorgt die Nachbarhäuser. Nach Angaben von Westfalen Weser Netz wird dieser Schrank demnächst außen platziert.

Wann wird abgerissen?

Viele Bad Lippspringer fragen sich, wann das Gebäude an der Detmolder Straße denn nun abgerissen werde. Einen Zeitpunkt für den Start gibt es laut Sunal noch nicht: „Wir haben den Bauantrag bei der Gemeinde gestellt und warten jetzt auf die Abrissgenehmigung“, erläutert er: „Wir wollen zeitnah noch in diesem Jahr mit dem Abriss beginnen.“

Die Residenz-zur-Spitze-GmbH plant, sechs Millionen Euro in den Neubau auf dem 1000 Quadratmeter großen Grundstück zu stecken. Geplant ist ein neues, vierstöckiges Gebäude mit Staffelgeschoss, in dem 30 Wohnungen und zwei Gewerbeflächen Platz finden.

Ursprünglich wollte der Investor wie berichtet ein Medizinisches Versorgungszentrum mit Praxen und Gewerbeflächen im Ortskern am Rand der Fußgängerzone errichten. Das Vorhaben stieß aufgrund der Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage an der Detmolder Straße und einer beabsichtigten Minderung der Stellplätze auf Kritik in der Bad Lippspringer Politik. Daraufhin plante die Residenz-zur-Spitze-GmbH um. Praxisräume sind im jetzigen Entwurf nicht mehr enthalten.

Zukunftsspekulationen

Ob eine der zwei Gewerbeflächen eine neue Apotheke wird, steht nach Angaben von Isa Sunal noch nicht fest: „Wir haben In­teressenten für eine Apotheke, aber wir haben noch nicht final über die Nutzung entschieden.“

Die Arminius-Apotheke war die erste und älteste Apotheke in Bad Lippspringe. Sie öffnete 1841 nur wenige Jahre nach Entdeckung der ersten Heilquelle in dem Ort. Das war 1832.

Bis Ende 2019 haben Reinhold und Astrid Romswinkel die Apotheke betrieben, die vier Generationen in Familienbesitz war.