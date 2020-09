NRWs größte Sauna-Landschaft

Bad Lippspringe (WB). Die größte Sauna in ganz Nordrhein-Westfalen wird künftig in Bad Lippspringe in der Westfalen-Therme zu finden sein. Mit ihren 8000 Quadratmetern ist die Saunalandschaft sogar eine der größten in Deutschland. Nachdem die Außenfläche der Sauna auf 4000 Quadratmeter erweitert wurde, feierte die Westfalen-Therme am Mittwoch die Neueröffnung.

Von Rebecca Borde