Am Samstag, 10. Oktober, präsentieren sich die Musikerinnen und Musiker des Kolping-Musikvereins vor dem Kongresshaus im Arminiuspark Bad Lippspringe. Gestartet wird um 15 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel unter Mitwirkung von Pfarrer Georg Kersting.

Nach einer kleinen Umbaupause findet ein etwa einstündiges Konzert am gleichen Ort statt. Der Musikverein richtet eigens dafür eine Fläche und Bühne ein, an denen die allgemeinen Coronaschutzregeln gelten. Der Mund- und Nasenschutz ist von den Besuchern bis zum jeweiligen Platz zu tragen. Daneben werden – für eine mögliche Rückverfolgung – die persönlichen Daten am Sitzplatz erhoben.

Freier Eintritt

Erstmals wird der neue musikalische Leiter des Kolping-Musikvereins Bad Lippspringe, Magnus Schröder, den Taktstock führen. Seit dem Ende der diesjährigen Sommerferien gibt er im Musikverein die Richtung vor. Die Besucher sollten sich überraschen lassen und dürfen sich auf einen bunten Strauß an bekannten und neuen Melodien freuen.

Ein Kartenvorverkauf findet für dieses Benefizkonzert nicht statt. Ebenso wird kein Eintrittsgeld erhoben. Die aus den vergangenen Jahren bekannte Spendentrommel wird am Ausgang aufgestellt. Der Erlös soll für die Ausbildungsarbeit im eigenen Musikverein eingesetzt werden.

Die Mitglieder des Kolping-Musikvereins Bad Lippspringe hoffen auf viele Besucher beim Auftritt im Arminiuspark.