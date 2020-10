Tag der offenen Tür im Heilwald

Die Besucher können sich erstmalig einen Überblick über die Angebote im Heilwald verschaffen. Den Auftakt macht um 11 Uhr eine heilklimatische Wanderung mit Lisa Stiehm. Die Wanderführerin zeigt den Teilnehmern, wie sie ihre Gesundheit mit bewusster Bewegung und der dazu passenden Atmung stärken können. Treffpunkt ist die große Kürbisdekoration vor dem Gartenschau-Haupteingang.

Ebenfalls um 11 Uhr sowie nochmalig um 16 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer Hatha-Yoga-Stunde mit Uta Weng teilzunehmen. Auf der Wiese neben dem Martinus im Park gibt sie den Besuchern einen Einblick in die indische Lehre, für den keine besonderen Vorkenntnisse notwendig sind. Wer möchte, kann vor Ort eine Yogamatte leihen.

Raubvögel werden ausgewildert

Wer an der Baummeditation mit Marlies Drestomark teilnehmen möchte, sollte um 11.45 Uhr zum Platz der Gesundheit an der Liegehalle kommen. Unter professioneller Anleitung halten die Teilnehmer für einen Moment inne, kommen zur Ruhe und tanken so neue Kraft für den stressigen Alltag.

Als Partner des Heilwaldes beteiligt sich das Medizinische Zentrum für Gesundheit unter anderem mit einer Qi-Gong-Stunde am Thementag. Kursleiter Yi Qiao zeigt den Teilnehmern zwischen 13 und 15 Uhr Atemübungen, Körper- und Bewegungsübungen sowie Konzentrations- und Meditationsübungen zur Kultivierung von Körper und Geist. Treffpunkt ist der Platz der Gesundheit an der Liegehalle.

Um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr finden in der Gartenschau die Raubvogel-Auswilderungen der Essenthoer Mühle statt. Wilfried Limpinsel wird auf der Waldbühne Adlerwiese einen Waldkauz, eine Waldohreule und eine Schleiereule in die freie Wildbahn entlassen. Währenddessen erzählt er den Besuchern von den Schicksalen der Tiere, die er aufgrund von Unfällen oder Verletzungen in seiner Auffangstation gesund gepflegt hat.

Programm für KInder

Für Kinder gibt es von 14 bis 16 Uhr ein Angebot im Bauwagen für helle Köpfe. Anhand eines kindgerechten Klimamodells erläutert Lisa Stiehm den jungen Gartenschau-Besuchern, was das Wort Heilwald bedeutet und inwiefern sich das mehrfach ausgezeichnete Heilklima in Bad Lippspringe positiv auf die Gesundheit auswirkt.

Um 15.30 Uhr wird es musikalisch am Platz der Gesundheit an der Liegehalle. Andreas Hillebrand vom MZG lädt alle Besucher zu einem atmosphärischen Klangkonzert mit Hang ein. Das Hang ist ein Musikinstrument aus zwei Blechhalbkugeln mit verschiedenen Klangfeldern.

Ebenfalls um 15.30 Uhr beginnt an der Niewels-Fontäne ein Achtsamkeitsspaziergang mit Elisabeth Lübbers. Wer die Haltung sich selbst und dem eigenen Leben gegenüber ändern möchte, ist hier genau richtig. Die hilft den Teilnehmern, die Sprache ihres Körpers besser zu verstehen und sich selbst ganz bewusst als Teil der Natur zu spüren.

Kunst- und Gärtnermarkt

Darüber hinaus lädt während des gesamten Thementages von 11 bis 17 Uhr ein kleiner Kunst- und Gärtnermarkt zum Stöbern rund um die Niewels-Fontäne ein. Für Kinder steht in diesem Zeitraum die Rollende Waldschule der Kreisjägerschaft an der Waldbühne Adlerwiese zur Verfügung. Ein imposanter Stelzen-Walk-Act sorgt für zusätzliche Unterhaltung.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen alle Besucher ab sechs Jahren während des Thementages „Faszination Heilwald“ immer eine Mund-Nasen-Schutzmaske bei sich tragen. Sobald geschlossene Räume wie Sanitäranlagen, die Tourist-Information oder das Gartenschau-Café betreten werden, ist die Maske aufzusetzen.

Der Eintritt zum Thementag in der Gartenschau ist für Jahreskarten-Inhaber kostenfrei. Alle anderen Besucher zahlen 9,50 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder von 3 bis einschließlich 17 Jahre. Zudem gibt es Familienkarten.