Es wird Herbst auf der Gartenschau

30.000 neue Herbstpflanzen in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe (WB). In der Gartenschau haben die Gärtner in den vergangenen zwei Wochen den Herbst eingeläutet. Sie haben den verblühten Sommerflor aus den Beeten geräumt und durch rund 30.000 Herbstpflanzen ersetzt. Gleichzeitig hat das Gärtner-Team die Gartenschau schon auf den nächsten Frühling vorbereitet: Knapp 50.000 Blumenzwiebeln sind in die Erde gekommen.