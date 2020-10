Peters bleibt Fraktionschef

Bad Lippspringe (WB). Marius Peters ist alter und neuer Fraktionsvorsitzender der Badestädter Christdemokraten. Bei der vorläufigen Wahl zum Fraktionsvorstand wurde der 33-Jährige einstimmig in seinem Amt bestätigt. Peters war erst im März als Nachfolger von Walter Strop an die Spitze der CDU-Fraktion gewählt worden. Bis zum Ende der Wahlperiode am 31. Oktober ist er in Personalunion auch als Schriftführer im Fraktionsvorstand tätig. Seine einstimmige Wiederwahl zum Vorsitzenden wertete Peters als „großen Vertrauensbeweis“, der für ihn Ansporn und Verpflichtung zugleich sei.

Von Klaus Karenfeld