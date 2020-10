MZG: komplettes Besuchsverbot in allen Kliniken

Bad Lippspringe (WB). Das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe reagiert auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. „Nachdem die vier Rehakliniken am Standort bereits in der vergangenen Woche entsprechende Vorgaben gemacht haben, gilt auch für das Akutkrankenhaus Karl-Hansen-Klinik bis auf Weiteres wieder ein komplettes Besuchsverbot“, teilte Das teilte das MZG am Dienstag mit.

Von Westfalen-Blatt