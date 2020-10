Stall- und Hallendach für 118.000 Euro saniert

Nach einem coronabedingt schwierigen Start in das Vereinsjahr mit der Absage des traditionsreichen Osterreitturniers gab es im Sommer dieses Jahres Grund zur Freude bei den Reitern: Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, verkündete Anfang August, dass der Förderantrag des Vereinsvorstands „Moderne Sportstätten 2022“ in Höhe von 118.000 Euro bewilligt wurde.

Unter der Leitung von Architekt und Vereinsmitglied Andre Rohde wurden die asbestbelasteten Dächer aus den 60er-Jahren fachgerecht demontiert und erneuert. „Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Ritter-Bedachungen und dem Malerbetrieb Kröger aus Bad Lippspringe lief dabei zu jedem Zeitpunkt reibungslos“, freut sich Rohde.

Erneuert wurde nach Angaben des Vereins auch der große Turnierplatz auf dem Gelände des Reitvereins. In Vorbereitung auf das Osterreitturnier 2021 wurde die Grasnarbe abgetragen, der gesamte Platz begradigt und mit einer speziellen Rasensaat für Turnierplätze ausgestattet. Bei allen anfallenden Arbeiten konnte sich der Vereinsvorstand wie immer auf das große ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder verlassen. „Durch die eifrige Beteiligung vieler Mitglieder konnten wir in Eigenleistung Kosten in Höhe von mehr als 5000 Euro einsparen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Heinz-Josef Antpöhler.

In der Hoffnung, das Osterreitturnier 2021 auf dem neuen Turnierplatz austragen zu können, blicken die Reiter voller Zuversicht auf das kommende Jahr.