Bad Lippspringe (WB/per). Im Seniorenheim Jordanquelle in Bad Lippspringe herrscht tiefe Trauer: Drei Bewohner sind in dem Alten- und Pflegeheim in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Das gab die Heimleitung am Mittwochabend bekannt.

Von Westfalen-Blatt