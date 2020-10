Bad Lippspringe (WB). Im privaten Alten- und Pflegeheim Jordanquelle haben am Dienstag weitere Corona-Testungen der Mieter in den Wohngemeinschaften im Neubau stattgefunden. Das Ergebnis: Alle sind negativ. Tags zuvor waren drei an Covid 19 erkrankte Bewohner der Einrichtung gestorben.

Von Westfalen-Blatt