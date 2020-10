Erlöse steigen auf mehr als 450.000 Euro

„Bereits im Jahr der Landesgartenschau 2017 haben wir mit fast 600.000 Besuchern die Erwartungen von 480.000 Gästen deutlich übertroffen. Auch in den Jahren 2018 und 2019 konnten wir die Besucherzahlen auf einem hohen Niveau stabilisieren“, sagt Bürgermeister Andreas Bee. „In 2020 werden wir voraussichtlich mehr als 150.000 Besucher in der Gartenschau verzeichnen, was einem Zuwachs von gut 20 Prozent zum Vorjahr entspricht. Ich gratuliere der Geschäftsführung und dem Team des Stadtmarketings“, so Bee als scheidender Aufsichtsratsvorsitzender der Gartenschau.

Fünf Wochen Corona-Pause

Zwei zentrale Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Gartenschau trotz einer fünfwöchigen Corona-bedingten Schließung im Frühjahr neue Rekordergebnisse verzeichnen konnte. Kreative Veranstaltungskonzepte wie das Waldleuchten und das Kürbisfestival ziehen Gäste aus nah und fern an. Hinzu kommt die aktive Kommunikationsarbeit, mit der Bad Lippspringe schon im Jahr der Landesgartenschau 2017 punkten konnte. „Im Vergleich zu anderen Standorten, die eine Landesgartenschau ausgetragen haben, stehen wir sehr gut da. Ich wünsche mir, dass die Gartenschau den eingeschlagenen Kurs fortsetzt und weitere kreative Ideen entwickelt”, betont Bee.