Weiterer Todesfall in Bad Lippspringe

Inzidenzwert steigt auf 86,1 – vier Covid-19-Infektionen in Klinik am Park

Bad Lippspringe (WB). Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen: Ein 91-Jähriger aus Bad Lippspringe ist in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Derweil gibt es auch in der Klinik am Park mindestens vier weitere Corona-Fälle.