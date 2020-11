Im Nachgang zu einem positiven Ergebnis bei vier Patienten und zwei Mitarbeitern vor einer Woche hatte die Geschäftsführung des Medizinischen Zentrums für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe alle 200 Personen in der Klinik einem Corona-Test (PCR-Diagnostik) unterzogen.

„Wir sind sehr froh, dass wir die Infektionskette in der Klinik am Park wohl unter Kontrolle haben. Allerdings müssen wir weiterhin höchste Sorgfalt walten lassen und die Situation engmaschig beobachten“, kommentiert MZG-Geschäftsführer Achim Schäfer das Testergebnis. Am Mittwoch, 11. November, erfolgt ein erneutes Screening aller Patienten des Hauses. Ausdrücklich dankte Schäfer dem Gesundheitsamt des Kreises Paderborn für die gute Zusammenarbeit in der aktuellen Situation.