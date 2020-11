Jens Rehlaender vermisst Fairness

Zum zweiten Mal musste der 44-Jährige sein Fitness- und Gesundheitsstudio Topfit im Gewerbepark in Schlangen wegen der Corona-Pandemie schließen. „Handwerker dürfen ohne Probleme in dieser Zeit von Kunde zu Kunde fahren, Baumärkte haben wie immer geöffnet – wo ist da die Fairness?“, möchte der Schlänger wissen. Im Januar werde das Topfit 15 Jahre bestehen. Rehlaender: „Ob es mehr werden, steht in den Sternen.“

Nachdem er Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt hatte, wollte sich Jens Rehlaender doch noch beruflich umorientieren und Physiotherapeut werden. „Dann kam leider ein Bandscheibenvorfall, und ich musste wieder neu nachdenken“, schildert er. So wurde er Fitnesstrainer und machte sich mit 28 Jahren selbstständig. „Es lief auch gut an“, erinnert sich der verheiratete Schlänger und Vater von vier Kindern. Das Topfit gewann schnell einen guten Kundenstamm. Mit zwei Vollzeitkräften und einem Dutzend Minijobbern kümmert sich Jens Rehlaender auf 800 Quadratmetern Fläche im Gewerbepark um seine Kunden.

Dann kam Corona. „Natürlich hat uns bei Topfit der Lockdown im März alle völlig überrascht“, erklärt der 44-Jährige. Seine Kunden überhäuften ihn mit Fragen. „Dabei hatte ich selbst noch viele offene Fragen“, so Rehlaender. Nach zwei Monaten durfte er sein Fitness- und Gesundheitsstudio wieder öffnen. „Da habe ich schon gedacht, wir haben die Schließung überstanden.“ Auch aus kaufmännischer Sicht stabilisierte sich die Situation. „Aber nun ist der zweite Lockdown gekommen“, bedauert Rehlaender.

Der Schlänger betont, er sei kein Corona-Leugner. „Dass wir Schutzmasken tragen sollen, sehe ich ein und auch die Abstandsregeln, aber es darf nicht immer die gleichen Branchen treffen.“ Schließlich verweist der Schlänger darauf, dass er in seinem Studio alle Vorschriften eingehalten habe. „Wir haben hier auch riesige Abluftfilter, der Luftaustausch ist da.“ Die Desinfektion der Hände und der Geräte sowie die Nachverfolgbarkeit der Kundenkontakte seien selbstverständlich gewährleistet gewesen. Er vermisse von der Politik Fairness und erwarte außerdem ein Konzept.

Jens Rehlaender betont auch den Nutzen von Fitnesstraining: „Aktuelle Studien belegen die Wichtigkeit des Krafttrainings für die Immunabwehr. Diese Möglichkeit wird den Kunden nun genommen. Ohne das gezielte Training werden die orthopädischen und internistischen Probleme eher zu- als abnehmen.“ Für ihn und seine Mitarbeiter bedeuteten die Maßnahmen der Politik, dass ihnen die Existenzgrundlage nachhaltig entzogen werde.

„Wir stellen jetzt allen Kunden und Interessenten Fitnesskurse von unseren Trainern auf unserer Facebook-Seite kostenlos zur Verfügung und hoffen, dass wir damit die sportlose Zeit etwas abmildern können“, sagt Rehlaender.

Die Verwirrung, die die Politik mit ständig widersprüchlichen Vorgaben bei den Fitnessstudios hervorruft, verdeutlicht besonders der Umgang mit dem Rehasport. Erst hieß es, er sei erlaubt, dann wurde er untersagt und am gestrigen Dienstag in einer neuen Corona-Schutzverordnung wieder erlaubt. Und zwar: „wenn nur Personen mit einer individuellen ärztlichen Anordnung teilnehmen und der Abstand zwischen allen beteiligten Personen während des gesamten Aufenthalts in den Einrichtungen mindestens 2 Meter beträgt“.

Wie Jens Rehlaender wundern sich auch Daniel Kindel und Julia Thienenkamp in ihrem Fitnessstudio Moveo an der Detmolder Straße in Bad Lippspringe darüber, dass es kein klares Konzept der Politik gibt. Sie raten Kunden angesichts der Schließung bis 30. November aber: „Wenn ihr uns trotzdem zwischendurch sehen wollt, holt euch gerne ein Krankengymnastik-Rezept vom Arzt.“ Physiotherapie auf Verordnung ist nämlich erlaubt.