Seit 100 Jahren herrscht Stadtrecht

Ein Blick zurück in die Lokalgeschichte: Ostern 1445 war Lippspringe zur Stadt ernannt worden - eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Ab diesem Zeitpunkt waren die Bürger des Ortes nicht mehr Leibeigene des Paderborner Domkapitels. Sie konnten von da an beispielsweise ohne Genehmigung heiraten, Land erwerben oder verkaufen oder auch ohne Erlaubnis den Ort verlassen. Die meisten Angelegenheiten des täglichen Lebens regelte ein von den Bürgern gewählter Rat mit einem Bürgermeister an der Spitze.

1803 wurde das Hochstift ein Teil Preußens. Knapp 40 Jahre später, 1841, erließ die Regierung eine folgenreiche Landgemeindeverordnung: Städte sollten zukünftig eine Mindestgröße von 2500 Einwohnern haben. Lippspringe verfehlte diese Vorgabe mit 1600 ortsansässigen Bürgern deutlich. Die Folge: Zwei Jahre später gingen die Stadtrechte verloren, und Lippspringe wurde Teil des neu geschaffenen Amtsbezirks Lippspringe. Dem gehörten im Übrigen auch die Orte Altenbeken, Neuenbeken, Benhausen, Marienloh, Buke und Schwaney an. Die Entdeckung der ersten Heilquelle gab dem Kur- und Badebetrieb in den folgenden Jahrzehnten deutlichen Auftrieb. Gleichzeitig stieg die Zahl der Einwohner bis zum Ende des Ersten Weltkriegs auf über 4000.

Am 14. Februar 1920 fasste die Gemeindevertretung den Beschluss, „für die Gemeinde Lippspringe die Stadtrechte nachzusuchen als selbstständige Bürgermeisterei und damit aus dem Amtsbezirk Lippspringe auszuscheiden“. Ein entsprechendes Gesuch leitete der Landrat nur kurze Zeit später an die preußische Staatsregierung in Berlin weiter. Darin wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass Lippspringe zwischen 1445 und 1843 bereits die Stadtrechte besessen hatte. Zudem trügen „die äußerlichen Verhältnisse schon seit langem städtischen Charakter“. In dem Schreiben wird auch darauf hingewiesen, dass die Aufgaben eines Kurortes mit jährlich 12.500 Kurgästen nicht durch einen ehrenamtlichen Gemeindevorsteher angemessen zu bewältigen seien.

Die Mitglieder der Amtsvertretung zeigten sich mit dem Ausscheiden Lippspringes grundsätzlich einverstanden, stellten aber eine Bedingung: Zunächst müssten sämtliche finanzielle Fragen befriedigend gelöst werden. So wurde mit Datum 21. Juli 1920 ein Vertrag geschlossen, wonach Lippspringe dem Restamt eine Summe von 250.000 Mark zahlt, und zwar als Ausgleich für den entfallenden Amtsbeitrag.

Das preußische Innenministerium verlangte zusätzlich noch eine detaillierte Aufstellung der Lippspringer Schulden, die sich nach Auskunft von Hachmann auf „nur“ 387.000 Mark beliefen. Am 28. Januar 1921 schließlich wurden Lippspringe die Stadtrechte wieder zuerkannt, die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 8. Februar 1921.

Das verbleibende Amt hieß nun „Amt Altenbeken“. Der Amtssitz blieb jedoch weitere 25 Jahre in Lippspringe (Detmolder Straße), und wurde dann, 1947, in die alte Schule nach Altenbeken verlegt. Die Stadt Lippspringe kaufte an der Lippequelle das Badehaus Fischer und baute es zum Rathaus um. Erster Bürgermeister wurde der Jurist Dr. Hans Pint aus Merzig/Saar.

Bad Lippspringes heutiger Bürgermeister Ulrich Lange spricht mit Blick auf das Jahr 1921 von einem historischen Ereignis, das entsprechend gewürdigt werden sollte. „Eine seriöse Aussage darüber, in welcher Form und unter welchen Bedingungen das in Zeiten von Corona möglich ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht treffen“, betonte Lange gegenüber dieser Zeitung. „Neben dem zuständigen Fachausschuss, der in der kommenden Ratssitzung eingesetzt wird, sollte bei den Planungen auch der Heimatverein mit einbezogen werden, ebenso die Gesamtschule Bad Lippspringe. Mit dem Schülersprecher Nico Grosse stehe ich bereits in Kontakt. Wichtig ist mir, alternative Vorschläge zu erarbeiten, um auf die dann geltenden Corona-Regeln flexibel reagieren zu können.“

Ein kenntnisreich geschriebener Beitrag zur Wiedererlangung der Stadtrechte findet sich in Ausgabe 37/September 2001 der Zeitschrift „Wo die Lippe springt“, den Prof. Wilhelm Hagemann geschrieben hat.