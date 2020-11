Millionenloch im Haushalt der Kurstadt

. „Es gibt aber auch einige wenige Lichtblicke“, so Kremeyer in der Ratssitzung am Montag.

Am 21. Dezember, in etwas mehr als einem Monat also, will der Bad Lippspringer Kämmerer den Etatentwurf für das Jahr 2021 vorlegen. Schon ein Blick auf die aktuellen Haushaltszahlen macht deutlich: Die finanziellen Handlungsspielräume werden für die Kur- und Badestadt weiter kleiner.Kommunale Steuern

Mit Wehmut blickt Kremeyer auf das vergangene Jahr 2019 zurück, als die Gewerbesteuereinnahmen nur so sprudelten. „Das hat uns immerhin die Summe von 5,3 Millionen Euro eingebracht - ein absoluter Spitzenwert.“

Für 2020 hatte die Kämmerei schon vorsichtiger kalkuliert und die Einnahmen im Haushalt mit 4,9 Millionen Euro angesetzt. „Doch davon sind wir aktuell weit entfernt“, räumte Kremeyer bei der Sitzung im Bad Lippspringer Kongresshaus ein. Jetzt geht die Stadt nur noch von Einnahmen in Höhe von drei Millionen Euro aus, 1,9 Millionen Euro weniger als ursprünglich angenommen.

Die Folgen von Corona werden auch an anderer Stelle sichtbar: Da Spielhallen und Wettbüros 2020 zeitweise geschlossen waren und nun erneut, muss die Stadt auch Abstriche bei der Vergnügungssteuer machen (minus 95.000 Euro). Ein kleines Einnahmeplus von 14.600 Euro erwartet die Kämmerei bei den Grundsteuern.Steuern und Zuweisungen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer macht traditionell einen großen Teil der städtischen Einnahmen aus. Im ursprünglichen Haushaltsentwurf war Kremeyer von der stolzen Summe von 6,3 Millionen Euro ausgegangen, jetzt hat er die Erwartungen um 392.000 Euro nach unten geschraubt. Dagegen fällt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um voraussichtlich 31.550 Euro höher aus als noch Anfang des Jahres erwartet – ein kleiner Lichtblick.Öffentlich-rechtlicheEntgelte

Die Kur- und Badestadt lebt auch von ihren Kurgästen. Dass Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe zunächst im Frühjahr und jetzt wieder coronabedingt schließen mussten, macht sich ebenfalls in der Stadtkasse bemerkbar. Die Einnahmen aus den Kurbeiträgen gibt Kremeyer in seiner aktuellen Prognose mit 400.000 Euro an, das wären 90.000 Euro weniger als zunächst angenommen. Ähnliches zeichnet sich bei den Verwarn- und Bußgeldern im Straßenverkehr (minus 40.000 Euro) ab.Sonstige Erträge

Land und Bund haben sich bekanntlich verpflichtet, die Ausfälle bei der Gewerbesteuer je zur Hälfte auszugleichen. Die Stadt darf Kremeyer zufolge mit einem Betrag in Höhe von 1,5 Millionen Euro rechnen.

Zeitlich nicht nach Plan verläuft bisher der Verkauf der Baugrundstücke auf dem Gelände des ehemaligen Auguste-Viktoria-Stifts. Die Vergabe der Parzellen ist nach Aussage des Bauamtes zwar inzwischen erfolgt. „Mit den zu erwartenden Veräußerungsgewinnen, immerhin 1,5 Millionen Euro, kann die Stadt voraussichtlich aber erst Anfang 2021 tatsächlich rechnen“, so der Kämmerer. Obwohl die finanziellen Spielräume enger werden, will die Stadt an den für dieses Jahr geplanten Investitionen festhalten.

Im Haushalt 2020 war Kremeyer bereits von einem Fehlbetrag beim Jahresergebnis in Höhe von 2,04 Millionen Euro ausgegangen. Die aktuelle Prognose sagt eine weitere Ergebnisverschlechterung voraus, die der Kämmerer mit 2,28 Millionen Euro beziffert.

Die durch Corona bedingten finanziellen Schäden, immerhin 1,04 Millionen Euro, sind im Haushalt separat auszuweisen. Das Jahresergebnis würde folglich mit einem Minus von 3,24 Millionen Euro abschließen.