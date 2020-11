Da inzwischen das meiste Laub von den Bäumen verschwunden ist, konnten besonders absturzgefährdete Bereiche in den Fokus genommen werden, wie Polizeisprecher Michael Biermann mitteilte. Eine Spur der Vermissten wurde nicht entdeckt.

Wie mehrfach berichtet, wollte die 26-Jährige, die als erfahrene Wanderin gilt, im September alleine den 119 Kilo­meter langen Schluchtensteig im Südschwarzwald wandern. Am 10. September hatte sie in einem Supermarkt in Todtmoos eingekauft. Dabei wurde sie von der Videoüberwachung fotografiert. Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von ihr. Ihr Handy war am 10. September das letzte Mal aktiv. Die Polizei geht von einem Unglück aus.