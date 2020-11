„Wir freuen uns, dass die Genesung und Erholung der erkranken Bewohnerinnen und Bewohner wie auch der betroffenen Mitarbeiter gut und stetig voranschreitet“, heißt es dort weiter. Die Wohngemeinschaften und der ambulante Dienst seien nicht betroffen gewesen. Aktuell werden laut Heimleitung alle Bewohner sowie alle Mitarbeiter einmal pro Woche mit einem Schnelltest getestet. Ebenfalls bestehe die Möglichkeit, Angehörige stichprobenartig oder bei auftretenden leichten Symptomen zu testen.

Wie berichtet, hatte es Ende Oktober einen Corona-Ausbruch in dem Seniorenheim Jordanquelle mit in der Spitze mehr als 60 infizierten Bewohnern und Mitarbeitern gegeben. Bis Anfang November hatte die Einrichtung den Tod von fünf Bewohnern bestätigt.

Die Geschäftsführung danke allen Menschen, die Zuspruch, herzliche Grüße, kleine Überraschungen und Mut in dieser schwierigen Zeit übermittelt hätten, schreibt die Geschäftsleitung weiter. In einer Freiluftandacht will die Einrichtung der gestorbenen Mitbewohner gedenken. Alle seien dankbar, dass die meisten Bewohner wieder genesen oder auf dem Wege der Genesung seien. Gemeinsam mit den Bewohnern schaue die Heimleitung auf die Adventszeit und ein ruhiges Weihnachtsfest. Besuche von Angehörigen und Freunden könnten nun wieder regelmäßig entsprechend dem Corona-Besuchskonzept des Hauses stattfinden.