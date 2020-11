Geschäftsführer Tobias Dziuba und seine Mitarbeiter planen eine ungewöhnliche Aktion in ungewöhnlichen Zeiten. Erst vor wenigen Wochen ist die 2015 gegründete Firma mit ihren fünf Beschäftigten von der Stadtheide in Paderborn nach Bad Lippspringe umgezogen: „Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und reicht von der Einkaufshilfe über den Transport von Gegenständen bis hin zum Hausmeisterservice“, weiß Dziuba zu berichten.

Dabei lernen er und seine Mitarbeiter immer wieder auch Menschen kennen, denen es gesundheitlich, beruflich oder finanziell alles andere als gut geht: „Da ist der Rentner, der aus Angst vor Corona kaum noch die eigenen vier Wände verlässt. Oder die alleinerziehende Mutter, die von Hartz IV leben muss.“ Diesen Menschen bietet der Badestädter Service-Betrieb kurz vor Weihnachten seine kostenlose Hilfe und Unterstützung an. Dziuba und sein Team schenken zusätzlich ein Stück private Freizeit.

Die Hilfe kann sehr unterschiedlich wie vielfältig sein. Dziuba nennt zwei konkrete Beispiele: „Zum großen Weihnachtsglück gehört für viele auch ein Christbaum. Ältere Menschen scheuen sich aber, ihn selbst zu transportieren und im Wohnzimmer aufzustellen. Diese Aufgabe übernehmen dann wir. Und zwar unentgeltlich. Gleiches gilt für die alleinerziehende Mutter, die ein Regal fachmännisch an der Wohnzimmerwand befestigt haben möchte.“

Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, stellt Dziuba nochmals klar. „Unsere Weihnachtsaktion richtet sich ausschließlich und allein an bedürftige Menschen.“ Die in Frage kommenden Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort per E-Mail (info@schnelle-fluegel.de) oder per Post (Schnelle Flügel, Bleichstraße 26, 33175 Bad Lippspringe) bei dem Unternehmen melden.

Das Schreiben sollte neben der Anschrift auch eine Kurzbeschreibung enthalten, was im konkreten Fall genau erledigt werden soll. „Gehen mehr Anfragen bei uns ein, als an den beiden Aktionstagen erledigt werden können, müssen wir eine Vorauswahl treffen“, schränkt Dziuba vorsichtshalber ein. Als Termine sind der zweite und dritte Adventssamstag ins Auge gefasst. Dziuba übrigens hat abschließend noch einen wichtigen Hinweis: „Selbstverständlich haben wir die Aktion dem örtlichen Ordnungsamt vorgestellt und uns bestätigen lassen, dass es unter Einhaltung aller Coronamaßnahmen keinerlei Einwände gibt.“