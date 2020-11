Bursch trat 1977 in den Ballspielverein ein und kümmerte sich als Betreuer um die vielfältigen Bereiche der Jugendabteilung. Gleichzeitig schaffte er die Prüfung zum Schiedsrichter und vertrat den Verein als Unparteiischer in unzähligen Fußballspielen im Hochstift. In den späten 1980er-Jahren übernahm Bursch das Traineramt bei der dritten Mannschaft des BVL, der „Dreiten“.

In dieser Mannschaft wollte Bursch den Lippspringer Spielern, die in den oberen Ligen nicht zum Zuge kamen, die Möglichkeit zum Spielen aus Freude am Ballspiel ermöglichen. Diese Freude am Spiel gipfelte dann in der Saison 1989/1990 mit dem nicht für möglich gehaltenen Aufstieg „seiner Jungs“ in die Kreisliga B.

In den Jahren 1998 bis 2013 war Bursch zusammen mit Klaus Rudolph und Wilfried Voss, die beide im Juli 2020 verstorben sind, Betreuer für die Schiedsrichter der 1. Mannschaft des Vereins. Für seine Verdienste wurde Bursch vom BV Bad Lippspringe mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Auch die Partei „Die Linke“, Ortsgruppen Bad Lippspringe und Paderborn, trauern um Dieter Bursch. Er war Gründungsmitglied der Partei im Kreis Paderborn. Der leidenschaftliche IG-Metaller war von 2009 bis zum Ende der diesjährigen Wahlperiode im Oktober 2020 Ratsmitglied in Bad Lippspringe. In all diesen Jahren setzte sich Bursch mit Kräften und Eifer für den Erhalt der Auguste-Viktoria-Klinik ein.

Der BV Bad Lippspringe sowie die Parteigenossen geben Dieter Bursch am Mittwoch, 2. Dezember, um 14 Uhr auf dem Waldfriedhof zu Bad Lippspringe die letzte Ehre.