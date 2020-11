Internationale Elite der Palliativmedizin

Das MZG gehört damit zu einer exklusiven Gruppe von Palliativstationen, die dieses Siegel tragen dürfen.

Nur 22 von 330 Palliativstation in Deutschland führen diese europäische Auszeichnung. Voraussetzung sind bestimmte Struktur- und Prozessmerkmale der Station sowie die Vernetzung mit anderen Leistungserbringern. „Dabei wird dem integrativen Ansatz in besonderer Weise Rechnung getragen. Mit dem Paderborner Palliativnetz, dem sich Hausärzte, Fachärzte, Palliativmediziner, Hospizmitarbeiter, Pflegedienste, Mitarbeiter der Fachberatung und Pflegeheime anschlossen haben, verfügen wir in unserer Region über eine sehr gute Vernetzung“, freut sich Prof. Dr. Andreas S. Lübbe über die Anerkennung.

Darüber hinaus gehören wissenschaftliche Vorhaben und eine akademische Anbindung zu den zentralen Bestandteilen der Zertifizierung. Als ehemaliger Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender der Schmerz- und Symptomkontrollgruppe der Europäischen Organisation für die Erforschung und Behandlung von Krebs (EORTC) mit Hauptsitz in Brüssel und assoziierter Professor an der Universität von Louisville verfügt Lübbe neben seiner Professur am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf über internationales Renommee, das er mit regelmäßigen Fachpublikationen und Kongressvorträgen unterstreicht. Daraus sind schrittweise über mehr als 20 Jahre die vorbildlichen Arbeitsweisen und Prinzipien auf der Palliativstation der Karl-Hansen-Klinik in Bad Lippspringe entstanden.

„Diese internationale Auszeichnung zeigt das außerordentlich hohe medizinische Niveau, das wir uns am Gesundheitsstandort Bad Lippspringe in den vergangenen Jahren gemeinsam erarbeitet haben. Prof. Dr. Dr. Lübbe und sein Team verdienen höchste Anerkennung für die geleistete Arbeit, die richtungsweisend für die Zukunft ist“, betont MZG-Geschäftsführer Achim Schäfer. Mit der Palliativstation der Karl-Hansen-Klinik verfüge das MZG über eine Einrichtung, die europaweit geschätzt und anerkannt ist. Für die Behandlung von Krebspatienten biete Bad Lippspringe somit hervorragende Rahmenbedingungen.