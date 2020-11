14 Krippen sorgen für schöne Weihnachtsstimmung in der Krippenausstellung, die am vergangenen Samstag begonnen hat. Die Krippen sind dieses Mal aber nicht zentral im Kongresshaus zu bewundern, sondern in den Schaufenstern zahlreicher Geschäfte und Cafés in der Innenstadt. Wer alle Krippen der Ausstellung sehen möchte, kann das mit einem Spaziergang oder Bummel in der weihnachtlich geschmückten Fußgängerzone verbinden.

Neben den Krippen dürfen sich die Besucher auch über Figuren, Bilder und Schnittbögen zur Weihnachtsgeschichte freuen. Zu den teilnehmenden Geschäften und Cafés zählen das Gartenschau-Café Martinus im Park (eintrittspflichtig), das Bistro The Sheep, die Fleischerei Rummeny, die Quellen Apotheke, das Bistro Vero Gusto, das Reisecenter Kauder, die Buchhandlung Waltemode und Knocke Moden.

Bis einschließlich Mittwoch, 6. Januar, sind die Krippen in den Lippspringer Schaufenstern zu sehen.