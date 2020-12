Wohnungsbrand in Bad Lippspringe – keine Verletzten

Bad Lippspringe (WB/mai) -

Bei einem Wohnungsbrand in Bad Lippspringe ist am Mittwochvormittag eine Katze ums Leben gekommen. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Nachbar des Mehrfamilienhauses Am Jordanpark hatte nach Polizeiangaben die Rauchentwicklung bemerkt und gegen 10.10 Uhr die Feuerwehr alarmiert.