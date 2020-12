Wünsche von Kindern warten auf Erfüllung

Die jeweilige Kindergarten-Leiterin nimmt die Weihnachtswünsche der Jungen und Mädchen entgegen. In den vergangenen Jahren waren vor allem Gesellschaftsspiele, Bücher und Bekleidung stark gefragt. Alle Wünsche bekommen eine fortlaufende Nummer, um die Anonymität der Familien sicherzustellen und hängen jetzt am „Weihnachtsbaum der Nächstenliebe“ im Eingangsbereich der Tourist-Information.

„Jeder, der helfen möchte, kann sich dort ab sofort einen Kinderwunsch abholen und diesen erfüllen“, sagt Bürgermeister Ulrich Lange, der die Schirmherrschaft der Aktion übernommen hat.

„Wichtig ist nur, dass die Geschenke am 12. oder 13. Dezember von 10 bis 16 Uhr am grünen Pavillon im Eingangsbereich zur Gartenschau abgegeben werden – am besten schön weihnachtlich verpackt.“ Auch die jeweilige Sternennummer sollte nicht fehlen. Denn nur so ist es möglich, die Päckchen den Familien zuzuordnen. Die Verteilung erfolgt am 18. Dezember.