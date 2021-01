Der Chefarzt der Cecilien-Klinik und der Palliativstation der Karl-Hansen-Klinik gilt als international renommierter Experte für Krebserkrankungen. Er hat sich mit zahlreichen Veröffentlichungen, Fachbeiträgen und Kongressen große Wertschätzung in der Fachwelt erworben.

Der 60-jährige, in Hamburg geborene Mediziner erwarb seine Approbation und Promotion 1985 in Deutschland. Er schloss eine Ausbildung zum Doktor der Physiologie mit Anerkennung als Dr. rer. nat. (USA) in den Vereinigten Staaten von Amerika ab. Zum Jahresbeginn 1996 kam er als Chefarzt der Cecilien-Klinik nach Bad Lippspringe, nur zwei Jahre später übernahm er auch die Chefarzt-Funktion der Palliativstation in der Karl-Hansen-Klinik. Aufgrund seiner hervorragenden Arbeit und seiner starken Identifikation mit dem Standort Lippspringe stieg er im Jahr 2006 zum Ärztlichen Direktor des MZG auf.

Sein Wirken beschränkt sich nicht auf die heimische Region, was Professuren in Louisville, USA, Marburg (seit 2004) und am Universitätsklinikum Eppendorf der Universität Hamburg (seit 2016) unterstreichen.

„Prof. Dr. Dr. Lübbe hat in den vergangenen 25 Jahren mit der Cecilien-Klinik eine Einrichtung aufgebaut, die deutschlandweit einen einzigartigen Ruf in der Fachwelt genießt. Mehr als 50.000 Patienten hat er unschätzbar wertvolle Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Krankheit gegeben“, gratulierte MZG-Geschäftsführer Achim Schäfer.