Gegen 8.10 Uhr war die Fiat-Panda-Fahrerin auf der Straße Am Steintor stadtauswärts unterwegs. Beim Überqueren der Steinbekestraße missachtete sie die Vorfahrt einer 33-jährigen VW-Touran-Fahrerin, die auf der Steinbekestraße in Richtung Josefstraße fuhr. Durch die Kollision schleuderte der Touran in die Hecke eines Eckgrundstücks. Während die VW-Fahrerin unverletzt blieb, erlitt die Fiatfahrerin schwere Verletzungen.

Sie wurde am Unfallort von einer zufällig vorbeikommenden Ärztin versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 27 000 Euro.