Zahl der Corona-Patienten in Kliniken des MZG in Bad Lippspringe steigt spürbar an

Bad Lippspringe -

In den Kliniken des Medizinischen Zentrums für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe müssen Ärzte und Pflegepersonal in der aktuellen Situation besonders hohen Einsatz zeigen. Die Aufnahme von Patienten, die an Corona erkrankt sind oder waren, nimmt spürbar zu.