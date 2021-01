Die Anmeldegespräche finden am Dienstag, 16. Februar, am Mittwoch, 17. Februar, und am Donnerstag, 18. Februar, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr statt. Um Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, vergibt die Schule für die genannten Zeiträume Gesprächstermine.

Diese Termine erhalten die Eltern telefonisch unter der Rufnummer 05252/977220 während der Öffnungszeiten der Schule. Zusätzlich können außerhalb der Schulzeit Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder es können Mails an die Adresse der Schule gesendet werden (sekretariatge@bad-lippspringe.de).

Die Schule bittet darum, bei der Anmeldung das Zeugnis mit dem roten Stempel, eine Geburtsurkunde im Original und als Kopie, den Nachweis eines Masernschutzes und im Falle einer familiären Trennung den Nachweis über das Sorgerecht mitzubringen. Es besteht die Möglichkeit, das Anmeldeformular über die Homepage der Schule bereits zuhause auszudrucken und ausgefüllt mit zur Schule zu bringen.

Die Schulleitung erinnert außerdem daran, dass in ganz Nordrhein-Westfalen auf dem Schulgelände eine Maskenpflicht besteht. Weitere Informationen finden Eltern auf der Homepage der Schule: www.gesamtschule-bad-lippspringe-schlangen.de .