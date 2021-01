Mehr als eine Million Essen geliefert

Bad LIppspringe/Schlangen -

Seit fast genau 50 Jahren bietet der DRK-Ortsverein Bad Lippspringe seinen Menü-Bringdienst „Essen auf Rädern“ an. Der Vorstand spricht von einer Erfolgsgeschichte. Denn bis heute wurden mehr als eine Million tagesfrisch zubereitete Gerichte an die Kunden in Bad Lippspringe und Schlangen verteilt. Seit kurzem steht dem Team ein neues Auslieferungsfahrzeug zur Verfügung.