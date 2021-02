Heiraten in besonderer Idylle

Wegen der Sanierung der Burgruine geht das Standesamt nämlich im Jahr 2021 neue Wege: In Bad Lippspringe können Brautpaare in diesem Jahr ausnahmsweise in der Gartenschau heiraten. Weil die bei Paaren so beliebte Burgruine in den kommenden Monaten saniert werden muss, bietet das Standesamt als Alternative nun Trauungen in der wunderschönen Parkanlage an. Vom Mai bis zum September können Brautpaare dort in idyllischer Atmosphäre den Bund fürs Leben schließen.

Die Trauungen werden im Eingangsbereich der Gartenschau stattfinden, wie Standesbeamtin Gabriele Bruns mitteilt: „Mitten im Grünen, umgeben von zahlreichen, farbenfrohen Blumenbeeten und mit Blick auf die imposanten Wasserspiele der Niewels-Fontäne wird das Eheversprechen so zu einem ganz besonderen Erlebnis“.

Die Standesbeamtin freut sich darauf, zahlreiche Paare in der Gartenschau zu trauen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, steht als Ausweich-Standort wie gewohnt die Kaiser-Karls-Trinkhalle zur Verfügung.

Alle Brautpaare, die für dieses Jahr bereits einen Termin in der Burgruine reserviert hatten, werden durch das Standesamt informiert. „Bei den meisten Paaren überwiegt die Vorfreude auf den neuen Ort. Viele sind begeistert davon, in der Gartenschau heiraten zu dürfen. Zumal es diese Möglichkeit nur im Jahr 2021 geben wird“, erklärt der Standesbeamte Rüdiger Teget­hoff.

Aktuell gibt es für Heiratswillige, die sich in der Gartenschau in Bad Lippspringe das Ja-Wort geben möchten, noch einige freie Termine. Interessierte Brautpaare können sich telefonisch oder per E-Mail an die Standesbeamten Gabriele Bruns (05252/26136, gabriele.bruns@bad-lippspringe.de) und Rüdiger Tegethoff (05252/26135, ruediger.tegethoff@bad-lippspringe.de) wenden.

Nähere Informationen gibt es auch online unter www.bad-lippspringe.de .