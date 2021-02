24.500 Impftermine bis zum 2. Mai

Gebucht werden müssen pro Person sowohl der Erst- als auch der Zweitermin. Nach Angaben der KV konnten erste technische Störungen behoben werden. Termine können weiter über die telefonische Hotline 0800 116117 02, täglich von 8 bis 22 Uhr, oder rund um die Uhr über die Internetplattform www.impfterminservice.de vereinbart werden. Ein Teil der Zweittermine kann zeitlich auch nach dem 2. Mai liegen.

Nach Angaben der KV hat das Buchungssystem derzeit keine Funktion, um automatisch zwei Termine zur gleichen Zeit zu buchen. Die Buchung von „benachbarten“ Terminen zur gleichen Zeit sei zwar grundsätzlich möglich. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass an dem gewünschten Tag noch ausreichend Termine zur Verfügung stehen.

Impfberechtigte Ehepaare über 80 Jahre sollten deshalb am besten über die Hotline ihre Termine vereinbaren und am Telefon mitteilen, dass sie gemeinsame Termine wünschen. Die KV bittet darum, beim Anruf Papier und Stift bereit zu halten: Bei telefonischer Terminvereinbarung gibt es keine schriftliche Bestätigung. Möglich ist aber, in dem Telefongespräch eine E-Mail-Adresse anzugeben und um eine Bestätigungsmail zu bitten.

Im Kreis Paderborn haben bislang 5500 Seniorinnen und Senioren bereits einen Erst- und Zweittermin, also insgesamt 11.000 Termine vereinbaren können. Am Montag, 8. Februar, öffnet das Impfzentrum in Salzkotten seine Türen für impfberechtigte Menschen, die 80 Jahre oder älter sind und Termine gebucht haben.