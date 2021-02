„stern TV“ berichtet über MZG Bad Lippspringe

Bad Lippspringe -

Die Kompetenz des Medizinischen Zentrums für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe in der Behandlung von Corona-Patienten beleuchtet am Mittwoch, 10. Februar, ab 22.15 Uhr, der Fernsehsender RTL in „stern TV“. Ursprünglich war der Beitrag für diesen Mittwoch, 3. Februar, vorgesehen. Aufgrund einer aktuellen Programmänderung wurde das Interview mit Chefarzt Dr. Ralf-Dieter Schipmann als Studiogast von RTL verschoben.