Anregungen fürs Bad Lippspringer Freibad gesucht

Das neue Thermal-Freibad soll ein 875 Quadratmeter großes Mehrzweckbecken erhalten. Es wird unter anderem mit vier 50-Meter-Bahnen, einem Sprungturm, einer Breitrutsche, einem Wasserfall und Massagedüsen sowie einem Holzdeck und einem Sonnendeck ausgestattet. Darüber hinaus ist ein separates, 85 Quadratmeter großes Kinderbecken mit eigenen Duschen geplant. Das Funktions- und Technikgebäude mit Umkleidebereich soll ebenfalls erneuert werden.

Wer Fragen oder Anregungen zum Neubau des Freibades hat oder weitere Erläuterungen wünscht, kann sich an die Stadt Bad Lippspringe wenden. Per E-Mail an freibad2020@bad-lippspringe.de hat die Stadt einen Nachrichtenverteiler eingerichtet. Antworten würden zeitnah beantwortet, so die Verwaltung.