Heinfried Watermann machte sich in einem Alter selbstständig, in dem viele schon an den Ruhestand denken. Mit 60 Jahren gründete er 2004 die Oxiegen GmbH, in deren Entwicklung er neben den Branchenerfahrungen als leitender Angestellter bei Schomburg in Detmold vor allem den Willen einbrachte, sein junges Unternehmen mit dem frischen Wind innovativer Produktideen voranzubringen. Zu diesen Innovationen gehört eine mit Quarzsand gefüllte Entkopplungs- und Trittschallmatte, mit der Oxiegen noch heute ein markantes Alleinstellungsmerkmal in diesem Produktbereich setzt.

2020 leitete der jetzt ausscheidende Unternehmensgründer die altersbedingte Nachfolgeregelung ein und verkaufte den Betrieb an den Bad-Elemente-Hersteller Bette in Delbrück. Die aktuelle Geschäftsführung von Oxiegen besteht nunmehr aus Philipp Overkott und Thilo C. Pahl.