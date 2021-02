Die neuen Flyer sind da

Das neue Gastgeberverzeichnis enthält auf 48 Seiten alle Informationen, die ein Urlauber in Bad Lippspringe braucht. Dazu zählen unter anderem die Hotels, Ferienwohnungen und Gästehäuser sowie die zahlreichen Freizeitaktivitäten vor Ort. Darüber hinaus enthält die Broschüre eine Übersicht mit Restaurants und Cafés sowie wichtigen Anlaufstellen in der Stadt.

Auch der Gartenschau-Flyer, der praktische Gelände-Plan und die beliebte Broschüre mit Spaziergängen in Stadt und Gartenschau liegen in aktualisierter Form vor. Alle Interessenten können sich telefonisch unter 05252/26260 oder per E-Mail an marketing@bad-lippspringe.de ein kostenfreies, individuelles Informationspaket nach Hause bestellen.