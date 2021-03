Ab Dienstag Einkauf ohne Termin möglich

Land erteilt Kreis Paderborn am Montagabend die Freigabe

Paderborn (WB/itz) -

Nach Wochen des Lockdowns öffneten am Montag zahlreiche Läden im Paderborner Land ihre Türen für so genannte Terminkunden. Diese Auflage ist aber schon wieder Geschichte: Am Montagabend erhielt Landrat Christoph Rüther vom NRW-Gesundheitsministerium die Freigabe, dass mit sofortiger Wirkung Geschäfte und Museen im Kreisgebiet ohne Terminvergabe öffnen dürfen. Der Landrat erließ umgehend die Verfügung.