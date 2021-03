Rückblick: Im Jahre 1995 traf der Kreistag in Paderborn die wegweisende Entscheidung, in Bad Lippspringe eine eigene Rettungswache zu errichten. Bis dahin zeichnete die Feuerwehr Paderborn für den Rettungsdienst in der Kur- und Badestadt verantwortlich. Das Interesse an einer kreisübergreifenden Lösung, in die auch die Nachbargemeinde Schlangen einbezogen werden sollte, war von Anfang an groß.

Der Lippspringer DRK-Ortsverein verfolgte aufmerksam die über Monate andauernde Diskussion und brachte sich schließlich selbst als freier Träger ins Gespräch. Die Initiative dazu ging vom damaligen Vorsitzenden Dr. Ernst Winkler aus. Und der hatte tatsächlich ein unschlagbares Ass im Ärmel. „Der vom Ortsverein vorgeschlagene Standort Detmolder Straße erwies sich nach damaliger Prüfung für den Betrieb einer 24-Stunden-Rettungswache als besonders geeignet“, sagt Ulrich Knorr, der heutige Vorsitzende.

Am 24. November 1995 wurde der entsprechende Vertrag unterzeichnet. Neben der Kurstadt sollten auch die Sennegemeinde Schlangen und der Paderborner Ortsteil Neuenbeken von der neuen Rettungswache mitversorgt werden. Die Anzahl der Einsatzfahrten hat seitdem deutlich zugenommen. Den Grund dafür sieht Knorr zum einen in der zunehmenden Auslastung der Reha-Kliniken und der Karl-Hansen-Klinik als Akutkrankenhaus sowie zum anderen in der Errichtung neuer medizinische Abteilungen in der Badestadt. In der Folge sei der Anteil an Verlegungs- und Entlassungsfahrten durch Rettungskräfte des DRK signifikant gestiegen.

Tagsüber retten die Johanniter, nachts das Deutsche Rote Kreuz

Wichtige Veränderungen brachte das Jahr 2013 mit sich. Die Nachbargemeinde Schlangen bekam eine eigene Rettungswache, die von der Johanniter-Unfall-Hilfe (Regionalverband Lippe-Höxter) täglich zwischen 7 und 22 Uhr betrieben wird. In den Nachtstunden übernehmen dann die Kollegen vom Deutschen Roten Kreuz aus Bad Lippspringe.

Männer der ersten Stunde in der Badestädter Rettungswache sind die beiden Notfallsanitäter Alfons Twielemeier (zugleich Leiter der DRK-Wache) und Thomas Aulbur. „Seit 1997“, so Twielemeier, „sind wir auch Lehrrettungswache. Von da an bis heute wurden vor Ort 200 Rettungssanitäter und 50 Rettungsassistenten im praktischen Jahr ausgebildet.“ Martin Münsterteicher, Geschäftsführer im DRK-Kreisverband Paderborn, spricht in diesem Zusammenhang von „hervorragenden Zahlen“.

Den DRK-Ortsverein beschäftigt natürlich auch die künftige Entwicklung der Badestadt. So wünscht sich Knorr so bald wie möglich konkrete Informationen durch die Stadt zu einem möglichen Outlet-Center in Bad Lippspringe: „Eines ist doch klar: Wenn täglich mehrere hundert oder vielleicht auch mal tausend Gäste die Innenstadt zusätzlich besuchen, ist auch die Rettungswache mehr als bisher gefordert. Hier bedarf es für alle Beteiligten einer baldigen Klärung“, sagt Ulrich Knorr.