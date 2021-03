Nach Corona: 400 Patienten absolvieren Reha in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe -

Einen starken Anstieg an Post-Covid-Patienten verzeichnet das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe. In der auf Atemwegserkrankungen spezialisierten Klinik ist die Anzahl der Patienten, die nach einer teilweise sehr schweren Corona-Erkrankung eine Rehabilitation durchlaufen, auf mittlerweile 400 gestiegen.