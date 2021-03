Die ältere Dame, die dement, schwerhörige und kognitiv beeinträchtigt ist, berichtete am Nachmittag zu Hause ihrem Enkel von Schmerzen. Als dieser nachhakte, stellte sich heraus, dass die Frau offenbar am Vormittag von einem Auto angefahren worden war.

Daraufhin wurde die Polizei über den Sachverhalt informiert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde die 84-Jährige von einem schwarzen Auto erfasst, das rückwärts aus einer Grundstückszufahrt im Bereich der Straßen Auf der Mersch/Gladiolenweg fuhr. Der genauere Unfallort steht nicht fest. Die Frau kam bei dieser Kollision mitsamt ihres Rollators zu Fall.

Aus dem schwarzen Auto stiegen dann eine junge Frau mit blonden Locken und der männliche Beifahrer. Beide halfen der Frau beim Aufstehen. Die Seniorin ging dann weiter in Richtung Martinsstift. Polizei und Rettungskräfte wurden nicht hinzugezogen. Am Nachmittag bekam sie Schmerzen und wurde nach dem Gespräch mit ihrem Enkel in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall, dem schwarzen Auto oder der Fahrerin machen können, sich zu melden, Telefon 05251/3060.