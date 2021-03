Das Votum für den Etat erfolgte anschließend in großer Einmütigkeit, worüber sich Bürgermeister Ulrich Lange deutlich freute: „Einstimmig – der erste Haushalt in meiner Amtszeit ist beschlossen. Das ist eine sehr gute Grundlage. So können wir weitermachen.“ Stadtkämmerer Till Kremeyer skizzierte am Montagabend zunächst die Haushaltsentwicklung 2020. Er wies auf kräftige Einbußen im Corona-Jahr bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungsteuer hin. Positiv hob er die Kompensation der Corona-Auswirkungen für die Kommunen durch Bund und Land hervor, die immerhin 1,9 Millionen Euro beträgt. Für den neuen Haushalt 2021 lässt sich feststellen: Steuererhöhungen gibt es für die Lippspringer nicht und die Badestadt kann sogar in etliche Projekte investieren. Das wurde auch bei den Änderungsanträgen der Fraktionen deutlich. Einige Beispiele: So ist es der FDP wichtig, die Infrastruktur des Waldfriedhofes zu verbessern, hierzu werden 30.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Die Linke will die Sanierung von verdichteten Rad- und Fußwegen (50.000 Euro) umgesetzt wissen. Die FWG will die Ansiedlung von Ärzten finanziell stärker fördern. Der CDU ist wichtig, zum Stadtjubiläum 2021 eine Vielzahl von Bäumen zu pflanzen. Einen Antrag von Bündnis 90/Grüne, das Klimabudget um 50.000 Euro zu erhöhen, lehnte die Ratsmehrheit aber ab. Nachdem alle vom Rat beschlossenen Änderungen eingerechnet wurden, beträgt der Fehlbetrag für das Jahr 2021 insgesamt 1.067.100 Euro. Dabei ist allerdings berücksichtigt, dass Corona-Schäden in Höhe von 1,67 Millionen Euro isoliert werden konnten. Sonst hätte das Defizit der Stadt nämlich 2,73 Millionen Euro betragen. Eine wichtige Entscheidung traf der Rat am Montagabend auch zur Freibadsaison 2021. Er beauftragte die Verwaltung, Verhandlungen mit der Westfalen-Therme aufzunehmen, um – wenn dies wieder möglich sein wird – den Bürgern das Schwimmen dort zu Sonderkonditionen zu ermöglichen.