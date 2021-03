Kann sie von 257 Euro leben?

Menschen mit Behinderung wie sie würden sich gern mal Schuhe kaufen, aber dafür reiche das Geld nicht. „Wir leisten hochwertige Arbeit, und dafür ist das zu wenig, Behinderte werden nicht für voll genommen“, mutmaßt Petra Loose. Sie wohnt in Bad Lippspringe und macht sich frühmorgens auf den Weg nach Bad Wünnenberg. Petra Loose kämpft für gesetzlichen Mindestlohn Die resolute Frau hat die Organisation Ulpedi mitgegründet, die für einen gesetzlichen Mindestlohn in Werkstätten für Menschen mit Behinderung streitet. Der sollte 450 Euro nicht unterschreiten, und der Stundenlohn sollte demnach auf jeden Fall zehn Euro betragen. Das Geld dürfe nicht auf die Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch XII angerechnet werden, fordert Ulpedi. Eine von zehn Betrieben der Caritas-Werkstätten im Erzbistum Paderborn Die Werkstatt im Industriegebiet in Wünnenberg-Haaren ist einer von zehn Betrieben der Caritas-Werkstätten im Erzbistum Paderborn. Hinzu kommt der Garten- und Landschaftsbau. In den Werkstätten sind 1500 Menschen beschäftigt, weitere 160 befinden sich in der beruflichen Bildung.