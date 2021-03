Laubbäume ersetzen kranke Fichten

Stadt Bad Lippspringe und Förster Bernhard Beumling setzen Hoffnung in den ökologischen Waldumbau

Bad Lippspringe -

Von Klaus Karenfeld

Trotz Sturm Friederike, anhaltender Dürre und Borkenkäferplage: „Der Bad Lippspringer Kurwald bleibt die grüne Lunge der Stadt.“ Zu dieser erfreulich optimistischen Einschätzung kam Förster Bernhard Beumling am Ende eines Vortrags am Dienstagabend im Umweltausschuss. An der einen oder anderen Stelle sieht er aber auch kurzfristigen Handlungsbedarf.