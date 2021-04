Bad Lippspringe -

Von Rebecca Borde

Ein Traum wird wahr, als Birgit Auel endlich ihr erstes selbst geschriebenes Kinderbuch in den Händen hält. Über ein halbes Jahr Arbeit und eine Menge Herzblut hat die Bad Lippspringerin investiert. Seit einem Monat ist „Kalli will besonders sein“ nun in den Buchhandlungen erhältlich.