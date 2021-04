Lange Haftstrafe für 41-Jährigen aus Bad Lippspringe

Es ist eine heftige Strafe für ein heftiges Verbrechen: Über einen Zeitraum von etwa einem Jahr – bis zum September 2020 – hatte der jetzt 41-Jährige in seiner Wohnung in Bad Lippspringe die Geschwister, den damals fünfjährigen Sohn und die siebenjährige Tochter einer Bekannten, jeweils mehrmals missbraucht. Das gab er am ersten Prozesstag Ende März bereits zu . Aber auch seine eigene Tochter, seinerzeit sechs Jahre alt, sollte nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Opfer sexueller Übergriffe geworden sein – ein Vorwurf, den der Straßenbauer jedoch rundheraus abstritt. Die 5.