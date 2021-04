Lange verspricht Transparenz

Damit reagiert Bürgermeister Ulrich Lange auf Kritik der SPD, die mangelnde Transparenz beanstandet und eine Beteiligung der politischen Gremien in dem Prozess einfordert.

„Für das City-Outlet ist zwar kein klassisches Genehmigungsverfahren erforderlich. Es ist mir aber sehr wichtig, dass wir die politischen Gremien sowie alle Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg zu einem City-Outlet mitnehmen. Wir brauchen jetzt weiterführende Fakten, die wir dann in einem transparenten Prozess vorstellen und gemeinsam diskutieren können“, betont Lange.

Die Bestandsaufnahme der Ladenflächen sei in Abstimmung mit den Immobilienbesitzern bereits in vollem Gange. Darüber hinaus wird es nach Mitteilung Langes in nächster Zeit erste Gespräche mit Verkehrsplanern geben. „Aktuell gehen wir davon aus, dass wir zu diesen beiden ganz wichtigen Themen im Sommer konkrete Aussagen machen und entsprechende Konzepte vorstellen können“, sagt Projektinitiatorin Sylvia Schubert, die als Wunschtermin für eine mögliche Eröffnung eines City-Outlets in der Kurstadt den 1. Juli 2023 anstrebt.

Nach dem Erfolg der ersten virtuellen Bürgerversammlung, die in der Spitze knapp 500 Teilnehmer zählte, möchte der Bürgermeister dieses Verfahren dann erneut nutzen, um einen breiten Beteiligungs- und Erörterungsprozess innerhalb der Stadt möglich zu machen. „Wir sammeln momentan alle wichtigen und erforderlichen Fakten. Bevor erste Entscheidungen gefällt werden müssen, werden wir die politischen Gremien informieren und auch die Bevölkerung mitnehmen“, macht Lange deutlich.