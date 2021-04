Kripo hebt Drogenplantage aus

Bei laufenden Ermittlungen in anderen Drogenverfahren ergaben sich bei der Paderborner Kripo im Herbst vergangenen Jahres Hinweise auf zwei mutmaßliche Drogenhändler, die aus Bad Lippspringe agieren sollen. Im Angebot der Tatverdächtigen befand sich hauptsächlich Marihuana, aber auch andere illegale Drogen sollten bei ihnen erhältlich sein. Nach ersten Recherchen der Drogenfahnder wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, die aufgrund der Ermittlungen Durchsuchungsbeschlüsse beantragte. Die Vollstreckung der gerichtlich erlassenen Beschlüsse erfolgte am Dienstagvormittag zeitgleich in den Häusern der Tatverdächtigen. Beide mutmaßlichen Dealer wurden angetroffen. Bei dem 51-Jährigen entdeckte das Durchsuchungsteam zum Konsum vorbereitetes Kokain. Zudem wurden verpacktes Marihuana und Haschisch sowie fertige Joints aufgefunden.

Im Einfamilienhaus des mutmaßlichen Komplizen (58) machten die Fahnder eine Entdeckung nach der anderen. In mehreren Räumen und im Garten wurde hier Cannabis angebaut. Mehr als 50 teils erntereife Cannabis-Pflanzen standen nach Angaben der Polizei in professionell aufgebauten Plantagen, die mit speziellem Licht und Lüftungen ausgestattet waren. In anderen kleineren „Growboxen“ wurden Pflanzen herangezüchtet. Mehrere dutzend Setzlinge wuchsen bereits. Pflanzerde, Dünger und andere Substanzen, die zum Gedeihen der Cannabis-Pflanzen beitragen, waren laut Polizeibericht reichlich vorhanden. In verschiedenen Behältnissen fanden die Polizisten knapp 50 Gramm Marihuana und etwa 350 Gramm getrocknete Cannabisblätter.

Die Einsatzkräfte stellten alle Pflanzen, Drogen und Beweismittel sicher. Gegen die tatverdächtigen Bad Lippspringer laufen jetzt Strafverfahren wegen illegalen Drogenhandels.