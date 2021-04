Eichenstamm für 8211 Euro vermarktet

Die Forstabteilung des Landesverbandes Lippe war für das Regionalforstamt Hochstift des Landesbetriebes Wald und Holz eingesprungen. Zwölf Bieter haben sich beteiligt, mit den erzielten Preisen sei die Anbieterseite sehr zufrieden.

Die Wertholzsubmission fand in der Forstverwaltung in Bad Meinberg statt, als Holzlagerplatz wurde das traditionelle Areal in Alt-Schieder genutzt. Angeboten wurden rund 700 Festmeter Eichenholz aus den Wäldern des Landesverbandes und des Forstamts Matthias Graf von Westphalen (Fürstenberg). „Wir haben dieses Jahr mit rund 700 Festmetern erstmals wieder die früher übliche Menge bei einer Submission anbieten können, 2020 und 2019 waren es deutlich weniger“, sagt Hans-Ulrich Braun, Leiter der Forstabteilung des Landesverbandes Lippe. Mit den erzielten Preisen seien er und Dr. Johannes Gerst, Forstbetriebsleiter des Forstamts Matthias Graf von Westphalen, sehr zufrieden: „Der durchschnittliche Erlös liegt bei 562 Euro pro Festmeter, das ist mit Blick auf die vergangenen, sehr schwierigen Jahre ein sehr gutes Ergebnis.“

Der höchste Preis für ein Einzellos wurde für eine Eiche aus dem Forstrevier Sternberg gezahlt: Der ungewöhnlich starke Stamm umfasste 10,5 Festmeter und erzielte 8211 Euro, das sind 782 Euro pro Festmeter. „Einen solchen Eichenstamm vermarktet ein Förster sicher nur ein-, zweimal in seinem Berufsleben“, ist Braun überzeugt.

Der Gesamterlös der Submission beträgt rund 395.000 Euro. Aus Sicht von Braun und Gerst belegt das Submissionsergebnis, dass Eiche noch immer das „Trendholz Nummer 1“ ist und heimische Sägewerke für sehr gute Qualität sehr gute Preise zahlen.

Für laubholzdominierte Forstbetriebe wie den Landesverband Lippe sind Wertholzsubmissionen sehr wichtig: „Wir haben in unseren Wäldern einen Eichenanteil von rund zehn Prozent und erzielen mit ihrer Bewirtschaftung nicht unwesentliche Erlöse“, betont Landesverbandsvorsteher Jörg Düning-Gast.