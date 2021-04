Immerhin 383 Erwachsene sowie 156 Jugendliche und 20 ortsansässige Unternehmen beteiligten sich an der Befragung. Die Ergebnisse fallen zum Teil sehr überraschend, teilweise auch zwiespältig aus. Die Stadt Bad Lippspringe will in nächster Zeit ihr Klimaschutzkonzept fortschreiben und dabei auch die Bürger der Badestadt aktiv mit einbeziehen. Den Anfang machte eine von der Stadt in Auftrag gegebene Online-Umfrage im vergangenen Januar. Inzwischen ist die Auswertung der Befragung durch die Unternehmensgruppe „energielenker“ (Münster) abgeschlossen.