Stadt und Kreis Paderborn sind Modellkommune

Paderborn darf mit dem Projekt nur dann starten, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 100 ist. Liegt der Wert sieben Tage lang über 100, werden die Projekte beendet – es sei denn, die Kommunen können erklären, warum die Modellprojekte nicht wesentlich zum Anstieg beigetragen haben, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) in der Pressekonferenz am Freitag. Er betonte, dass sich die Öffnungen in den Modellprojekten nur auf kleine, abgegrenzte Bereiche beziehen werden. Keinesfalls werde man ganze Städte oder Regionen öffnen. Ziel sei es, Erfahrungen zu sammeln. Die Hoffnung besteht darin, die Ergebnisse auf andere Bereiche und Kommunen übertragen zu können. Dass sich Stadt und Kreis Paderborn gegen 45 weitere Mitbewerber durchsetzen konnte, sorgte sowohl bei Bürgermeister Michael Dreier als auch Landrat Christoph Rüther für positive Stimmung. „Sport ist unglaublich wichtig, nicht nur für unsere körperliche, auch für die seelische Gesundheit. Ich denke da auch gerade an die Kinder und Jugendlichen, die seit Monaten auf so vieles verzichten müssen“, sagte der Landrat. Man habe das Ministerium mit einem durchdachten und sicheren Konzept überzeugt.