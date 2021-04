Seit 2013 arbeitet Stefan Dutkowiak in dem Bereich. Personenbegleit-, Objekt- und Veranstaltungsschutz sind einige seiner Einsatzfelder. Auch im Ordnerdienst und in der Detektei habe er viele Erfahrungen gesammelt. „Ich habe gesehen, was gut läuft und was nicht. Jetzt will ich die Branche nach vorne bringen“, sagt Stefan Dutkowiak. Bereits 2013 hat er die Sachkundeprüfung nach Paragraf 34a der Gewerbeordnung bei der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld abgelegt. „Damit darf ich mich mit einem privaten Sicherheitsdienst selbstständig machen“, erläutert der Zwei-Meter-Mann. Genau so stellt man sich optisch landläufig einen Ordner oder Türsteher vor. Und genau das will Stefan Dutkowiak ändern: „Ich will weg vom Türsteher-Image.